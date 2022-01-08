Олег Винник решил подарить поклонникам подарки (фото)

Известный украинский певец Олег Винник во время новогодних праздников решил порадовать поклонников и подарить им подарки, но с одним условием.

Он пообещал, что каждый пятый участник получит от него специальный подарок.

«Дорогие мои, как вы проводите эти Новогодние праздники? 😉 Очень хочу порадовать вас, поэтому намерен разыграть 10 презентов.

Каждый пятый человек, который поделится этой публикацией в своих Stories, отметит мою страницу получит от меня подарок. Но обратите внимание, страница должна быть открыта, а из одного аккаунта можно сделать только одну публикацию. Удачи», — написал музыкант.