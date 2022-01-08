Вакцинация против коронавируса — какие штрафы вводят в Италии

С 1 февраля в Италии вводятся штрафы в размере 100 евро для невакцинированных от COVID-19 граждан от 50 лет и еще группы людей с 15 февраля.

Об этом пишет La Repubblica.

«Лицам старше 50 лет, не прошедшим вакцинацию до 1 февраля, грозит разовый штраф в размере 100 евро» , — отмечается в сообщении

Начиная с 15 февраля также будут штрафовать непривитых итальянцев от 50 лет, работающих в частных и государственных компаниях или фрилансеров. Чтобы получить право на работу, нужно предоставить усиленный Green Pass с отметкой о сделанной бустерной дозе или с подтверждением переноса коронавируса.

Следить за проверкой усиленных пропусков у граждан старше 50 лет будут сами работодатели, потому что им грозит штраф в размере 400 – 1 тысячи евро за отсутствие у работника данной категории такого документа.

Сам работник получит штраф в размере 600 – 1 500 евро, если приедет на работу с нарушением установленных правил.

Однако наказание не распространяется на тех, кто имеет противопоказания к вакцинации. Ее должны подтвердить медицинской справкой.

В то же время базовый сертификат о вакцинации от коронавируса будет необходим с 20 января для посещения салонов красоты, а также с 1 февраля для получения услуг от государственного учреждения, почтовых, банковских и финансовых услуг. Сертификат не требуется в аптеках, продуктовых магазинах.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Германия исключила Украину из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, из-за чего украинцы будут по-новому въезжать на территорию ФРГ.