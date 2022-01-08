В Киеве прорвало трубу возле автовокзала Выдубичи — видео

В Киеве, в туннеле, недалеко от автостанции «Выдубичи» прорвало трубу.

Об этом сообщает “Dtp.kiev.ua” на Telegram-канале.

«Кому там мало было воды: акция от официальных властей, прорыв трубы и новое озеро на Выдубичах у автостанции. Можно не только подмыть днища, но и омыть кости. Приятного времяпровождения!», — говорится в сообщении.

На видео видно, как машины “плывут” в воде, а люди идут по тротуару, пытаясь не попасть в образовавшееся “озеро”.

Туннель под мостом на автостанцию “Выдубичи” затапливается не впервые. Так, в январе 2020 года его тоже затопило настолько, что сотрудники Киевской службы спасения выезжали туда откачивать воду, поскольку водой все залило и автомобили не могли там проехать.

Причины потопов под мостом самые разнообразные: от подъема уровня воды в речке Лыбедь из-за дождей и снега до прорыва труб.

Ранее мы писали, в августе, в Киеве из-за ливня подтопило станцию метро.