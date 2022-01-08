Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко рассказала, к чему приучило ее рождение известного мужчины

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Виктория Булитко рассказала о своих традициях на Рождество. Об этом она рассказала в интервью на портале dizelstudio.com.

Юмористка Виктория Булитко имеет немало поклонников, поэтому она старается часто радовать их новыми фотографиями, видео или же интересными подробностями из личной и творческой жизни или в своем Instagram, где за ней следит более 200 тысяч человек. Фолловеры стараются лайкать и комментировать каждый ее пост.

Юмористка недавно дала интервью порталу «Дизель шоу», в котором рассказала о том, что ее рождественская традиция встречать праздник с родными в городе Запорожье.

Виктория Булитко, фото: Instagram

Виктория Булитко, фото: Instagram

«Эта традиция образовалась странно, ведь из-за своей занятости я очень редко вижу родных. Раньше были гастроли и видеться могла чаще. Но на это Рождество мои родственники приедут ко мне, и мы классно проведём время семьей», — сообщила она.

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Женщина также рассказала, что готовит обычно на рождественский стол. Как ответила Булитко, она любит салат с чесноком и сыром, а также другие блюда.

Виктория Булитко, фото: Instagram

Виктория Булитко, фото: Instagram

«Я очень люблю салат с чесноком и плавленым сыром. Люблю жаркое и конечно же «Оливье». Хотя раньше это блюдо для меня ничего не значило. Наверное потому, что его можно есть в любое время года», — сообщила она.

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