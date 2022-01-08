Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко рассказала, к чему приучило ее рождение известного мужчины

Виктория Булитко рассказала о своих традициях на Рождество. Об этом она рассказала в интервью на портале dizelstudio.com.

Юмористка Виктория Булитко имеет немало поклонников, поэтому она старается часто радовать их новыми фотографиями, видео или же интересными подробностями из личной и творческой жизни или в своем Instagram, где за ней следит более 200 тысяч человек. Фолловеры стараются лайкать и комментировать каждый ее пост.

Юмористка недавно дала интервью порталу «Дизель шоу», в котором рассказала о том, что ее рождественская традиция встречать праздник с родными в городе Запорожье.