Одессу засыпает снегом — видео снегопада 8 января

В субботу, 8 января, по Одессе прошелся обильный снегопад. Местные жители делятся видео этого редкого явления в южном регионе Украины.

Об этом сообщает канал в Telegram «Подслушано Одесса».

«Снег в Одессу таки дошел, пусть и немного с опозданием«, — говорится в сообщении.

Снегом также местные жители делятся и в Facebook.

Ранее «Апостроф» писал, 9 января в Украину зайдет непогода, из-за которой во всех регионах ожидаются осадки в виде дождей или мокрого снега.

До этого мы рассказывали, в Украину вслед за рождественскими морозами вновь придет потепление, синоптики назвали дату.

Напомним, в Украине аномальное потепление привело к тому, что в январе, в отдельных местах, наблюдаются вполне весенние явления. Так, в Одессе зацвели подснежники.