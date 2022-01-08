Главное за 8 января: парализованный Киев из-за снегопада, соблазнение от Анны Мирзоян и настоящая дата Рождества

Бывшая жена Арсена Мирзояна выставила напоказ голую интимную часть тела, соблазнила лучше Тони Матвиенко
В этот раз Анна Мирзоян выложила дерзкое фото в стиле Насти Каменских, где выставила интимную часть тела на передний план, а именно — обнаженную щиколотку. В остальном фото поражает скромностью — девушка одета в узкие серые джинсы и черный свитер, котрый подчеркивает фигуру. Анна сидит в театре и смотрит вдаль, как-будто занята наблюдением за чем-то очень интересным и важным.
Анна Мирзоян, фото: Facebook
В Киеве из-за снегопада запретят въезд машин: на столицу надвигается сильная метель
Настоящая зима снова приедет в Киев. В столице ожидается снегопад, поэтому въезд грузовиков в город будет запрещен. Так, стало известно, что в Киеве ожидается снегопад, именно поэтому с 7:00, 9 января в город будет запрещено въезжать грузовикам. Стоит заметить, что этот запрет необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники. Уже в начале осадков спецтехника дорожников начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.
Снегопад в Киеве фото: Униан
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Рождество не 7 января: когда на самом деле родился Иисус Христос и почему это даже не 25 декабря
В Библии говорится, что в ту ночь, когда родился Иисус, пастухи стерегли на поле овец. Евангелист Лука написал, что пастухи
«жили в поле и сторожили ночью свои стада» недалеко от Вифлеема. В месяце кислеве по еврейскому календарю (соответствует ноябрю — декабрю) обычно была холодная дождливая погода. Это был самый холодный месяц в году, и в гористой местности временами выпадал снег.
Рождественские вертепы, скриншот: Youtube
4400 задержанных, бой в Алма-Ате и Назарбаев дома: вот чем закончились «Рождественские» беспорядки в Казахстане
Во время беспорядков в Казахстане погиб ребенок, сообщают местные СМИ со ссылкой на омбудсмена Аружана Саина. 5-го января в Алма-Ате шальная пуля попала в 11-летнего мальчика, который гулял по улице со своими родителями. А 7-го января в одну из детских больниц города с тяжёлыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка. Автомобиль, на котором они ехали вместе с отцом, расстреляли участники беспорядков. Сейчас врачи борются за жизни обоих.
Протесты в Казахстане, фото: Спутник
Девушка каждый день бросала сырую рыбу бывшему парню в почтовый ящик: «Тухлый запах заставит его скучать»
Кэти Бересфорд сказала, что хотела, чтобы ее бывший парень скучал по ней, поэтому она приходила к нему домой и каждый день бросала сырое рыбное филе в почтовый ящик. Поскольку видео стало вирусным, она сказала, что это «шутка».
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