Главное за 8 января: парализованный Киев из-за снегопада, соблазнение от Анны Мирзоян и настоящая дата Рождества

Снегопад в Киеве фото: Униан

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Рождество не 7 января: когда на самом деле родился Иисус Христос и почему это даже не 25 декабря

В Библии говорится, что в ту ночь, когда родился Иисус, пастухи стерегли на поле овец. Евангелист Лука написал, что пастухи «жили в поле и сторожили ночью свои стада» недалеко от Вифлеема. В месяце кислеве по еврейскому календарю (соответствует ноябрю — декабрю) обычно была холодная дождливая погода. Это был самый холодный месяц в году, и в гористой местности временами выпадал снег.