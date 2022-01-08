Святослав Вакарчук показал, как отмечает Рождество с родными

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук показал фото с матерью Светланой и младшим братом Олегом.

Тренер шоу «Голос країни-12» приехал к родным во Львов на Сочельник.

В своем Instagram знаменитость опубликовал кадр, где семья улыбчиво позировала на фоне картин, которые нарисовала мама исполнителя.





В сообщении артист поздравил фанатов с праздником.

«Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове», – поделился он.

Кстати, звезда редко показывает и рассказывает о своей семье, поэтому пользователи были в восторге от кадра. «Какая мама!», «Какие вы красивые», «Мама не изменилась, а вот Ольчик с седой бородой – это вызов», «Очень красивая мама», – писали пользователи в комментариях.

ТСН