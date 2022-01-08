Выявлена опасная связь излишнего веса и коронавируса

В клинике ожирения, в которой работает доктор Фатима Коди Стэнфорд в Бостоне, есть лист ожидания более 1000 человек, который с пандемией значительно увеличился. Даже имея в штате более десятка специалистов, клинике этого недостаточно для удовлетворения спроса.

«Мы поражены количеством пациентов, которые действительно установили связь между ожирением и COVID, и необходимостью получения им соответствующей помощи», — говорит Коди Стэнфорд, доцент Гарвардской медицинской школы.

Согласно августовскому исследованию, люди с ожирением на 46% больше подвержены риску заражения COVID-19. Выяснилось, что они также более подвержены риску серьезного заболевания: вероятность госпитализации на 113% выше, риск необходимости лечения в отделении интенсивной терапии повышается на 74% и, что, пожалуй, наиболее тревожно, на 48% увеличивается риск смерти.

Риск растет с каждым увеличением индекса массы тела (ИМТ), предупреждает соавтор исследования Барри Попкин, профессор кафедры питания Школы глобального общественного здравоохранения Университета Северной Каролины.

Десятки исследований показали похожие результаты. Исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США также показали, что у людей с самым низким риском тяжести COVID-19 ИМТ в большинстве случаев близок к пороговому значению между здоровым весом и избыточным весом, и риск возрастает с более высоким индексом массы тела.

Другое исследование, в котором изучались данные более чем 6,9 миллионов человек в Великобритании, обнаружило прямое увеличение риска тяжелой формы COVID-19, ведущей к госпитализации и смерти у людей с высоким индексом массы тела; риск увеличивался с увеличением веса.

Снижает ли потеря веса риск COVID-19? Повышенный риск заставил многих задуматься, может ли потеря веса помешать им заболеть COVID-19.

По словам кардиолога доктора Дэвида Касса, с этической точки зрения было бы почти невозможно провести рандомизированные контролируемые испытания, чтобы определить это. Но ученые увидели, как потеря веса может помочь в испытаниях других заболеваний с аналогичными проблемами.

«В контролируемых испытаниях с участием людей, страдающих ожирением и сердечной недостаточностью, нет сомнений в том, что если они пройдут снижение веса, программу упражнений или их комбинацию, и мы смотрим на этот маркер их самочувствия, ответ на этот вопрос: «Да, есть доказательства того, что потеря веса — это хорошо», – говорит доктор Касс.

Большое ретроспективное исследование, опубликованное на днях в JAMA Surgery, показывает, что значительная потеря веса имеет значение.

Исследование, в котором изучались данные 20 212 человек за более чем шесть лет, финансировалось за счет гранта компании Medtronic, которая производит устройства для операций по снижению веса.

Показатели положительных тестов на COVID-19 были одинаковыми в хирургической и контрольной группах: 9,1% и 8,7% соответственно. Снижение веса в группе, перенесшей операцию, было связано с более низким риском госпитализации, потребностью в дополнительном кислороде и тяжелыми симптомами инфекции COVID-19. Эта группа пациентов также имела на 53% меньшую 10-летнюю кумулятивную смертность от всех причин, не связанных с коронавирусом, по сравнению с контрольной группой.

«Результаты показывают, что ожирение может быть изменяемым фактором риска серьезности инфекции COVID-19», — говорится в исследовании.

Доктор Стивен Ниссен, кардиолог из клиники Кливленда, соавтор исследования, поясняет, что важно понимать, что потеря веса является ключом к этому исследованию, а не сама операция. Просто операция оказалась эффективным способом похудеть. «Похудение полностью обратимо, — сказал Ниссен. – Насколько мы можем судить, если вы похудеете, то ваш риск серьезных заболеваний и смертности от COVID значительно снизится».

Ожирение является проблемой в связи с COVID-19 по целому ряду биологических причин.

«Жировые клетки — это живые клетки, и как только вы начнете их накапливать, они по существу негативно влияют на вашу иммунную систему», — говорит профессор Барри Попкин.

Жировые клетки вызывают хроническое воспаление. При ожирении кровь также склонна к возникновению сгустков, большая масса ткани под диафрагмой заставляет сердце работать тяжелее, а жир в брюшной полости и печени выделяет химические цитокины, которые вызывают повреждение тканей и дополнительные сосудистые проблемы, все из которых могут вызвать намного тяжелое заболевание COVID-19.

Люди с ожирением также не дышат так легко, как люди с более здоровым весом; они могут переносить лишний вес на грудной клетке, который может сдавливать легкие, так что они не могут полностью заполниться воздухом. Таким образом, люди с ожирением делают более поверхностный вдох, а пространство, в котором происходит оксигенация, меньше.

«Это похоже на то, когда вы ложитесь и дышите, и если бы я сел на вашу грудь, а вы пытались дышать. Гораздо труднее перевести дыхание, когда ваши легкие разбиты, — говорит доктор Рекха Кумар, доцент клинической медицины и лечащий эндокринолог в Медицинском колледже Вейл Корнелл. – Если вы начинаете с нарушенной дыхательной системой, и это респираторное заболевание, вы уже находитесь в невыгодном положении».

Эксперты говорят, что проблемы, связанные с ожирением в этой пандемии, были значительно недооценены. «В мире нет страны, в которой менее 20% взрослых страдают ожирением», — говорит Барри Попкин.

Показатели смертности от COVID-19 в 10 раз выше в странах, где большинство взрослых имеют избыточный вес, говорится в мартовском отчете. При этом по данным CDC, в США один из самых высоких показателей ожирения в мире — более 42% взрослого населения. И это, вероятно, неполное число, потому что эти статистические данные относятся к 2018 году. Считается, что более 73% взрослых имеют избыточный вес. И хотя для детей это число не так велико, более 20% детей от 6 до 19 лет страдают ожирением и более 13% детей от 2 до 5 лет.

«Я думаю, что люди не воспринимают ожирение как болезнь. Они думают о нем как о выборе образа жизни, — говорит Коди Стэнфорд. – Многие люди думают, что этим людям просто нужно меньше есть и больше заниматься спортом, но если бы эта мантра срабатывала, у нас не было бы такого ожирения, как сейчас».

Так что же делать людям? Коди Стэнфорд советует своим пациентам не сосредотачиваться на потере определенного количества килограммов. Вместо этого они должны мыслить в сантиметрах. По ее словам, целевая окружность талии должна быть менее 35 дюймов (89 см) у женщин и менее 40 дюймов (101 см) у мужчин.

Ожирение — это не только вес или ИМТ, но и его распределение. Вообще, брюшной жир — один из самых опасных видов. Жир в области живота глубоко прорастает внутри тела и обволакивает жизненно важные органы. Печень заимствует этот жир и превращает его в холестерин, который может проникнуть в артерии и начать там накапливаться. Когда это происходит, артерии начинают затвердевать, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Этот глубокий слой жира на животе также делает организм инсулинорезистентным и поддерживает его в постоянном состоянии хронического воспаления. «Когда вы добавляете к нему воспаление, вызванное COVID, это может увеличить риск тяжелого заболевания», — говорит доктор Кумар. По ее словам, ключевое значение имеет лучшее централизованное распределение веса.

По словам Барри Попкина, основываясь на исследованиях других заболеваний, даже у человека с избыточным весом, который теряет 5 фунтов (2,27 кг), может наблюдаться улучшение при диабете и гипертонии. «Любая потеря веса положительна практически при любом уровне веса, — утверждает он. – Даже незначительное увеличение веса может повлиять на наше здоровье».

При этом Попкин добавил, что потеря веса не так эффективна против коронавируса, как вакцина или ревакцинация: «Но, безусловно, это принесет определенную пользу».

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