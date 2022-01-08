Войска ОДКБ в Казахстане — видео переброски российских военных

Российские военные самолеты Ил-76 осуществят более 20 рейсов, доставляя военную технику и десантников в Казахстан.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Переброску военнослужащих производят с аэродрома «Северный». Среди прочего, в Казахстан направляются новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».

Отмечается, что созданная ведомством воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно доставляет подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее очевидец событий в Алмате заявил, что Казахстан находится под оккупацией Российской Федерации, а банды мародеров – это нанятые Токаевым титушки.

Также “Апостроф” сообщал, что в Казахстане во время массовых протестов погиб 11-летний ребенок, который вышел на улицу вместе с родителями.