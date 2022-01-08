Звезда «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал самую любимую женщину в его жизни

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«Сколько в воздухе летает праздника и благодати! Великий день! Пусть он принесет вам приятные перемены, пусть в этот день вы свяжетесь с тем, с кем давно не имели возможности выйти на связь! Пусть Рождество 2022 года будет по-настоящему волшебным и принесет нам мир! 🙏 В Украине меня учили в этот день говорить: Христос народився! Буду ждать ваш ответ!)👇», — сообщил он.