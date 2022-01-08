Звезда «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал самую любимую женщину в его жизни

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Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с Рождеством. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения, шоумен и неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво часто радует поклонников в Instagram аппетитными рецептами и снимками из личной жизни. На его официальной странице имеется армия из одного миллиона подписчика, которые стараются лайкать и комментировать его пост.

Скрин, Instagram Эктор Хименес-Браво

Скрин, Instagram Эктор Хименес-Браво

7 января шеф-повар опубликовал фотографию со своей мамой на фоне новогодней елки. В подписи к снимку он поздравил украинцев с Рождеством.

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«Сколько в воздухе летает праздника и благодати! Великий день! Пусть он принесет вам приятные перемены, пусть в этот день вы свяжетесь с тем, с кем давно не имели возможности выйти на связь! Пусть Рождество 2022 года будет по-настоящему волшебным и принесет нам мир! 🙏 В Украине меня учили в этот день говорить: Христос народився! Буду ждать ваш ответ!)👇», — сообщил он.

Фолловеры начали активно комментировать поздравление.

«Как хорошо, что Ваша мама с вами.Берегите ее, дай Бог Вам обоим здоровья, ведь это главное в жизни, долгих лет❤️»; «С Рождеством Христовым! Мира и здоровья 💖💖💖💖💖»; «Славим его», — сообщают они.

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