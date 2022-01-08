Звезда «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал самую любимую женщину в его жизни
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Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с Рождеством. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.
Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения, шоумен и неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво часто радует поклонников в Instagram аппетитными рецептами и снимками из личной жизни. На его официальной странице имеется армия из одного миллиона подписчика, которые стараются лайкать и комментировать его пост.