Командировочные выплаты в 2022 году возрастут: что изменится

С начала года вступили в силу новые размеры командировочных расходов для госслужащих и бюджетников в 2022 году. Изменения изложены в новой редакции приложения к Постановлению №98. Об этом пишет buh.ligazakon.

В результате существенно увеличены размеры суточных расходов для заграничных командировок по всем странам мира. Объяснение – большинство таких размеров для командировок в иностранные страны не пересматривались с 2011 года, зато из-за инфляции значительно выросли цены на питание и потребление в иностранных странах.

В то же время предельные суммы расходов по найму жилого помещения за сутки остаются неизменными для иностранных стран.

Для командировок по Украине размер суточных вырос с 60 до 300 грн, а предельная сумма расходов на наем жилья в сутки – с 600 до 900 грн.

Но исполнять новые размеры расходов на служебные командировки бюджетная сфера обязана в пределах средств, предусмотренных в сметах и планах использования бюджетных средств.

Также, правительство обязывает руководителей минимизировать командировочные расходы путем оптимизации количественного состава командированных работников, сроков их пребывания в командировке, уменьшения расходов на оплату проезда, найма жилья и других командировочных расходов, проведения встреч, переговоров и т.п. в режиме онлайн.

В дополнение правительство отменили надбавку к утвержденным суммам суточных расходов в иностранной валюте для отдельных категорий работников, которые определяет приложение 2 к Постановлению № 98.