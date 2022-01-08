Условия въезда в Германию для украинцев — что изменится с 9 января

Германия исключила Украину из списка стран с повышенным риском из-за коронавируса, благодаря чему украинцы будут по-новому въезжать на территорию ФРГ.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

Украина была исключена из списка стран с повышенным риском для Германии в субботу, 8 января.

Уже с воскресенье, 9 января, украинцы смогут въезжать на территорию ФРГ по общим для всех иностранных туристов правилам.

Согласно нормам, которые действовали с 10 октября 2021 года, гражданам Украины был разрешен въезд в Германию при острой необходимости или при наличии COVID-сертификата. Также до прибытия туристы должны были зарегистрироваться на специальном правительственном портале.

Украинцы, которые не прошли вакцинацию против коронавируса, отправлялись на обязательный 10-дневный карантин, выйти из которого можно было на пятый день после получения негативного теста.

С 9 января граждане Украины могут свободно приезжать в Германию: туристы старше 6 лет должны предоставить COVID-сертификат, негативный тест на коронавирус или справку о выздоровлении.

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