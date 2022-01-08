Грузовикам запретили въезд в Киев из-за снегопада

Настоящая зима снова приедет в Киев. В столице ожидается снегопад, поэтому въезд грузовиков в город будет запрещен.

Об этом сообщают «Новости Киева».

Так, стало известно, что в Киеве ожидается снегопад, именно поэтому с 7:00, 9 января в город будет запрещено въезжать грузовикам. Стоит заметить, что этот запрет необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники.

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Уже в начале осадков спецтехника дорожников начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. Для этого КК «Киевавтодор» имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.