Модные головные уборы этой зимой — Андре Тан подсказал, что носить вместо шапки

Многие модницы терпеть не могут вязаные шапки. Однако мерзнуть — тоже не выход из положения. Украинский модельер Андре Тан на своей странице в Инстаграме подсказал, чем можно заменить надоевшую шапку, чтобы чувствовать себя мисс мира даже в холода.

Стильные альтернативы шапке:

1. Капор. Этот головной убор можно сочетать абсолютно с любой верхней одеждой. Но самая трендовая вариация — капор + пуховик-одеяло. Если вы не хотите испортить прическу, выбирайте неплотно прилегающий мягкий капор;

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2. Балаклава. Дизайнер отмечает, что многие путают балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладкими волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове, и в сочетании с объемной шубой из искусственного меха.

3. Косынка. Самые модные в зимний сезон 2021-2022 косынки из хлопка, меха и кожи. Они отлично смотрятся с любым овалом лица. Чтобы быть на высоте, сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками;

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4. Панама. За меховыми панамами спокойных оттенков «охотится» большая часть девушек этой зимой;

5. Чепец. «После выхода в свет актрисы Эммы Коррин в чепце от Miu Miu бледно-лимонного цвета популярность этого аксессуара резко возросла», — пишет специалист. Тан рекомендует сочетать аксессуар с пальто-оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. Самая подходящая обувь для данного образа — ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил.

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