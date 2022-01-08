ВНО 2022 — регистрация на тестирование и список запретов

5 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 2022, которая продлится до 22 января.

Состояние обработки поданных участниками заявок можно проверить на сайте Украинского центра оценки качества образования.

В УЦОКО отметили, что регистрационные документы могут обрабатываться до 10 рабочих дней с того момента, как поступят в региональный центр оценки качества образования.

Во время онлайн проверки необходимо ввести номер регистрационной карты в соответствующую ячейку.

Во время прохождения ВНО участникам запрещено приносить и использовать некоторые предметы.

Главные запреты для участников пробного ВНО

1. Приносить опасные предметы и вещества

Участникам пробного тестирования запрещается приносить с собой в пункт проведения ВНО опасные предметы и вещества, которые представляют угрозу жизни и здоровью других людей.

2. Пользоваться гаджетами и любыми материалами

В пункте проведения пробного ВНО нельзя использовать, а во время тестирования даже иметь при себе:

средства связи;

устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;

элементы, которые могут быть компонентами таких технических средств или устройств;

печатные или рукописные материалы;

другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного тестирования.

В то же время участникам ВНО можно использовать разрешенные изделия медицинского назначения, о наличии которых они должны сообщить заранее.

Напомним, зарегистрироваться для прохождения ВНО можно будет с 1 февраля по 9 марта, а само тестирование стартует 23 мая.