ВНО 2022 — регистрация на тестирование и список запретов

5 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 2022, которая продлится до 22 января.
Состояние обработки поданных участниками заявок можно проверить на сайте Украинского центра оценки качества образования.
В УЦОКО отметили, что регистрационные документы могут обрабатываться до 10 рабочих дней с того момента, как поступят в региональный центр оценки качества образования.
Во время онлайн проверки необходимо ввести номер регистрационной карты в соответствующую ячейку.
Во время прохождения ВНО участникам запрещено приносить и использовать некоторые предметы.
Главные запреты для участников пробного ВНО
1. Приносить опасные предметы и вещества
Участникам пробного тестирования запрещается приносить с собой в пункт проведения ВНО опасные предметы и вещества, которые представляют угрозу жизни и здоровью других людей.
2. Пользоваться гаджетами и любыми материалами
В пункте проведения пробного ВНО нельзя использовать, а во время тестирования даже иметь при себе:
- средства связи;
- устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;
- элементы, которые могут быть компонентами таких технических средств или устройств;
- печатные или рукописные материалы;
- другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного тестирования.
В то же время участникам ВНО можно использовать разрешенные изделия медицинского назначения, о наличии которых они должны сообщить заранее.
Напомним, зарегистрироваться для прохождения ВНО можно будет с 1 февраля по 9 марта, а само тестирование стартует 23 мая.