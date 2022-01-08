Женя Кот рассказал жене про роман с Ксений Мишиной на «Танці з зірками» сразу: «Мы даже целовались»

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Маша Ефросинина продолжает выводить звезд на откровенные разговоры и в этот раз ей под руку попался легенда шоу «Танці з зірками» Женя Кот.

7 января в эфир СТБ повернулся проект «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

Гостем первого выпуска стал украинских танцор, режиссер-постановщик и судья «Україна має талант» на СТБ Евгений Кот. Эксклюзивно в разговоре с ведущей он признался, был ли роман с Ксенией Мишиной и почему ему изменила бывшая девушка Мариам. Как он познакомился с женой и планируют ли они детей? И от какой страшной болезни умер его старший брат 5 лет назад?

Про предложение стать содержанцем

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Це було перед «Танцюють всі». У мене тоді не було роботи. Я зустрівся з людиною, він працював із зірками та прокачував їх. Років 50 йому на той момент точно було. Як мені здалося він може посприяти у тому, щоб я піднявся. І якось він мені каже «Ты себя в зеркало видел? Какая работа? Найдем тебе дядю, и будешь в шоколаде».

Мені 19 років. Я сиджу у нього в машині, серце калатає, не розумів, що буде далі зі мною після такої дивної пропозиції. Я відмовився і вийшов одразу. Це було стрьомно… Відтоді ми не бачилися.

Про роман с Ксенией Мишиной

Коли ми з Ксюшею познайомилися, після першої зустрічі, я прийшов до Наталі (дружини) і кажу «Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман, цей медійний. Точно буде!» Ми навіть цілувалися з Мішиною, цілувалися прямо на паркеті!

Скрин, Instagram Мишина и Кот

Скрин, Instagram Мишина и Кот

Про измену бывшей девушки Мариам (Маши)

Мене обманули, обійшлися нечесно по відношенню до мого серця та душі. Я на той час думав що це вже буде сім’я. Ми разом взяли будинок, внесли перший внесок за нього. Разом робимо балет, я навіть продав машину для цього.

Ми посварилися, а на ранок вона поїхала на гастролі. З них вона вже додому не повернулася. Тоді я ще не розумів, що усі мої квіти та обіцянки не працюють на неї. На Новий рік я хотів зробити їй подарунок і зв’язався з Антоном Савлеповим, єдиним кого я знав з команди. І він якраз був та сама людина, через яку вона і пішла від мене. У них був роман. Але подарунок я через Антона передала.

Маша повернулася тоді до мене. Бо, як я потім зрозумів, Антон з нею розірвав стосунки. Все у нас стало окей, ми прожили три тижні, у них була перерва перед гастролями. Допоки мені просто не наснився сон, що вона мені зраджує. І тоді я питаю її напряму, чи з ним вона. І тоді вона меня зізнається.

Смотрите новые выпуски «Мой секрет» с Машей Ефросининой каждую пятницу в 19:45 на телеканале СТБ!

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