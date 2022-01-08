Женя Кот рассказал жене про роман с Ксений Мишиной на «Танці з зірками» сразу: «Мы даже целовались»

Маша Ефросинина продолжает выводить звезд на откровенные разговоры и в этот раз ей под руку попался легенда шоу «Танці з зірками» Женя Кот.

7 января в эфир СТБ повернулся проект «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

Гостем первого выпуска стал украинских танцор, режиссер-постановщик и судья «Україна має талант» на СТБ Евгений Кот. Эксклюзивно в разговоре с ведущей он признался, был ли роман с Ксенией Мишиной и почему ему изменила бывшая девушка Мариам. Как он познакомился с женой и планируют ли они детей? И от какой страшной болезни умер его старший брат 5 лет назад?