Не больше 10 минут и без мочалки: как лучше мыться зимой

Как только начинается отопительный сезон, воздух в квартирах становится очень сухим. В это время лучше реже принимать душ и ванну, чтобы защитить кожу от трещин и сухости.

Тепленькая или холодненькая?

Зимой примерный план купания такой: не больше 5-10 минут в ванной; теплая, а не горячая вода; минимум мягких моющих средств, но не мыло. Полотенцем лучше сильно не растираться.

Как элемент закаливания и вызов самому себе можно испробовать холодный душ. Психологи убеждены: это идеальный тренинг, чтобы выйти из зоны комфорта. Поэтому чтобы стать выносливее, достичь целей, необязательно проходить марафоны личной эффективности за большие деньги. Иногда достаточно просто сделать воду в кране немного холоднее обычного.

Но в омут с головой сразу бросаться не стоит. Попробуйте начать с горячего душа, постепенно делая воду прохладнее. Хотя бы одну минуту постойте под потоком настолько холодной воды, насколько сами можете себе позволить. Для большего комфорта и меньшего страха можно начать с ног, затем обтереть плечи, лицо и только после этого встать под струю всем телом. Если через пару дней будете хорошо себя чувствовать, можно продолжить эксперимент.

Выгод от холодного душа масса. Станет легче засыпать и просыпаться, болезни будут реже посещать, фигура подтянется, состояние кожи и волос улучшится, уйдет плохое настроение. Если же есть хронические заболевания – надо сначала проконсультироваться с врачом.

Часто или редко?

Взрослый человек может принимать душ два раза в неделю, чтобы содержать тело в чистоте. Остальное – по желанию. Однако если ваша работа связана с химическими веществами, землей, растениями, животными, мусором, или вы, например, мясник, стоит мыться каждый день. Специалисты полагают, что так можно снизить риск возникновения аллергии и проблем с кожей.

Ученые из Нидерландов даже провели исследование. Добровольцы, которые каждый день принимали прохладный душ (не более 30 градусов) болели в три раза реже, чем те, кто этого не делал. Исходя из этого, можно предположить, что есть взаимосвязь между частотой водных процедур и иммунитетом.

Что касается детей, американские педиатры считают, что новорожденным не нужно купаться ежедневно. Некоторые даже рекомендуют приступать к регулярным водным процедурам только когда ребенок уже начал ползать. До этого, говорят, можно обойтись локальными обтираниями и обмываниями.

Детям от 6 до 11 лет достаточно мыться раз в несколько дней. Но ничего страшного, если они принимают душ каждый день.

А подросткам, напротив, ежедневные водные процедуры необходимы. Все дело в гормональных изменениях, которые происходят в организме. В результате – повышенное потоотделение и проблемная кожа. Здесь главное –подобрать средства, которые не забивали бы поры.

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