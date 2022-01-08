Марина Мороз станцевала в купальнике — видео

Украинская звезда самого популярного промоушена смешанных единоборств мира UFC Марина Мороз порадовала поклонников сексуальным танцем в купальнике.

Ролик со своим «выступлением» 30-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

На видео Марина танцевала на яхте перед камерой в синем купальнике. Также украинка запечатлела моменты со своим отдыхом на судне.

«Очень жарко«, — таким комментарием в социальной сети на видео спортсменки отреагировал один из ее многочисленных поклонников.

Мороз провела в смешанных единоборствах 13 боев. На счету Марины 10 побед и 3 поражения, из них в UFC — 5 выигрышей и 3 проигрыша.

Ранее «Апостроф» сообщал, что украинская звезда UFC удивила тренировкой в купальнике.