Названы самые сложные даты в 2022 году для каждого знака Зодиака

2022 год, который недавно наступил, может оказаться для многих представителей зодиакального круга эмоциональным и сложным. Однако один из дней в году — самый опасный.
Астрологи назвали «черные» дни для каждого знака Зодиака, в которые следует проявлять максимальную осторожность, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.
Неблагоприятные дни 2022 года
- Овен — 7 октября. В этот день реакция может быть замедленной, поскольку Марс в знаке Близнецов начнет снижаться. Есть риск возникновения недоразумений и проблем.
- Телец — 15 мая. На Тельцах сильно скажется лунное затмение, которое произойдет под знаком Скорпиона на «экваторе» мая. Чтобы выпутаться из сложностей, необходимо порвать все отягчающие связи.
- Близнецы. У Близнецов период неудач может затянуться с августа до 23 января, когда Марс будет находиться в знаке Близнецов. События будут происходить слишком быстро, что вызовет сильные переживания.
- Рак — 3 марта. В марте Марс и Плутон встретятся в седьмом доме в Козероге, поэтому у Раков возникнут трудности в личной жизни.
- Лев 14 августа. Сатурн в Водолее снизится, а у Львов возникнет ощущение печали и расстройства.
- Дева — 5 мая. В этот день Меркурий будет находиться в десятом доме карьеры. По мнению астрологов, такое сочетание будет значить, что Девы станут очень медлительными. Именно 5 мая следует переосмыслить свою профессиональную деятельность.
- Весы — 9 сентября. Меркурий будет находиться в первом доме личности Весов. Это может привести к тому, что Весы окажутся втянутыми в конфликты и недоразумения.
- Скорпион — 8 ноября. В одно из лунных затмений у Скорпионов откроются глаза. Правда будет неприятной и заставит переосмыслить приоритеты.
- Стрелец — 28 июля. Юпитер в Овне будет снижаться в пятом доме самовыражения и творчества Стрельца. Для Стрельцов это будет значить возникновение сильной раздражительности.
- Козерог — 4 июня. Сатурн будет находиться во втором доме финансов и ресурсов. Астрологи утверждают, что при таком раскладе Козероги могут испытать полное разочарование в своей жизни.
- Водолей — 4 февраля. Этот день обещает Водолеям сильные расстройство, вероятно, из-за проблем в личной жизни. Возможны ссоры и неприятные разговоры.
- Рыбы — 28 июля. Юпитер окажется в упадке во втором доме денег и финансов под знаком Овна. Данный период продлится до 23 ноября и будет для Рыб неблагоприятным. Движение вперед можно будет возобновить только ближе к зиме 2022 года.
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