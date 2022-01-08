Названы самые сложные даты в 2022 году для каждого знака Зодиака

2022 год, который недавно наступил, может оказаться для многих представителей зодиакального круга эмоциональным и сложным. Однако один из дней в году — самый опасный.

Астрологи назвали «черные» дни для каждого знака Зодиака, в которые следует проявлять максимальную осторожность, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

Неблагоприятные дни 2022 года



Овен — 7 октября. В этот день реакция может быть замедленной, поскольку Марс в знаке Близнецов начнет снижаться. Есть риск возникновения недоразумений и проблем.

В этот день реакция может быть замедленной, поскольку Марс в знаке Близнецов начнет снижаться. Есть риск возникновения недоразумений и проблем. Телец — 15 мая. На Тельцах сильно скажется лунное затмение, которое произойдет под знаком Скорпиона на «экваторе» мая. Чтобы выпутаться из сложностей, необходимо порвать все отягчающие связи.

На Тельцах сильно скажется лунное затмение, которое произойдет под знаком Скорпиона на «экваторе» мая. Чтобы выпутаться из сложностей, необходимо порвать все отягчающие связи. Близнецы. У Близнецов период неудач может затянуться с августа до 23 января, когда Марс будет находиться в знаке Близнецов. События будут происходить слишком быстро, что вызовет сильные переживания.

У Близнецов период неудач может затянуться с августа до 23 января, когда Марс будет находиться в знаке Близнецов. События будут происходить слишком быстро, что вызовет сильные переживания. Рак — 3 марта. В марте Марс и Плутон встретятся в седьмом доме в Козероге, поэтому у Раков возникнут трудности в личной жизни.

В марте Марс и Плутон встретятся в седьмом доме в Козероге, поэтому у Раков возникнут трудности в личной жизни. Лев 14 августа. Сатурн в Водолее снизится, а у Львов возникнет ощущение печали и расстройства.

Сатурн в Водолее снизится, а у Львов возникнет ощущение печали и расстройства. Дева — 5 мая. В этот день Меркурий будет находиться в десятом доме карьеры. По мнению астрологов, такое сочетание будет значить, что Девы станут очень медлительными. Именно 5 мая следует переосмыслить свою профессиональную деятельность.

В этот день Меркурий будет находиться в десятом доме карьеры. По мнению астрологов, такое сочетание будет значить, что Девы станут очень медлительными. Именно 5 мая следует переосмыслить свою профессиональную деятельность. Весы — 9 сентября. Меркурий будет находиться в первом доме личности Весов. Это может привести к тому, что Весы окажутся втянутыми в конфликты и недоразумения.

Меркурий будет находиться в первом доме личности Весов. Это может привести к тому, что Весы окажутся втянутыми в конфликты и недоразумения. Скорпион — 8 ноября. В одно из лунных затмений у Скорпионов откроются глаза. Правда будет неприятной и заставит переосмыслить приоритеты.

В одно из лунных затмений у Скорпионов откроются глаза. Правда будет неприятной и заставит переосмыслить приоритеты. Стрелец — 28 июля. Юпитер в Овне будет снижаться в пятом доме самовыражения и творчества Стрельца. Для Стрельцов это будет значить возникновение сильной раздражительности.

Юпитер в Овне будет снижаться в пятом доме самовыражения и творчества Стрельца. Для Стрельцов это будет значить возникновение сильной раздражительности. Козерог — 4 июня. Сатурн будет находиться во втором доме финансов и ресурсов. Астрологи утверждают, что при таком раскладе Козероги могут испытать полное разочарование в своей жизни.

Сатурн будет находиться во втором доме финансов и ресурсов. Астрологи утверждают, что при таком раскладе Козероги могут испытать полное разочарование в своей жизни. Водолей — 4 февраля. Этот день обещает Водолеям сильные расстройство, вероятно, из-за проблем в личной жизни. Возможны ссоры и неприятные разговоры.

Этот день обещает Водолеям сильные расстройство, вероятно, из-за проблем в личной жизни. Возможны ссоры и неприятные разговоры. Рыбы — 28 июля. Юпитер окажется в упадке во втором доме денег и финансов под знаком Овна. Данный период продлится до 23 ноября и будет для Рыб неблагоприятным. Движение вперед можно будет возобновить только ближе к зиме 2022 года.

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