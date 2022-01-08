Курьезы: почему американские дети в Рождество ищут на елке огурец

Как выяснил Строительный портал ProfiDom.com.ua, среди множества рождественских традиций есть одна, которую не знают в Украине, но хорошо известная за океаном. Маленькие американцы, проснувшись в рождественское утро, бегут к елке, но не для того, чтобы сразу распаковать подарки, нет – сначала в зеленых ветвях этого праздничного дерева нужно найти… огурец.

Огурец на ёлке — не то немецкая, не то американская идея. В США этот обычай считается пришедшим из Германии, но немцы, если и знают о рождественском огурце, то скорее из рассказов об американских праздничных традициях. Речь, конечно, уже идет не о настоящем овоще: на елке прячут украшение в виде огурца.

А продавцы таких елочных игрушек часто снабжают их упаковками с рассказом о старинном немецком обычае. Якобы, когда-то давно в Германии было принято развешивать на рождественском дереве яблоки – как символа изобилия. Но, в один из неурожайных годов яблок не нашлось, и тогда находчивые немцы украсили елку солеными огурцами.

Стоит отметить, что обычай наряжать елку вообще пришел, именно, из Германии. Правда и в том, что яблоки, а потом и другие съедобные украшения, были непременной составляющей елочного рождественского наряда. Возможно, именно огурцы шли в ход, если дерево наряжали в небогатой семье. Относительно первых стеклянных игрушек на елку, тоже ходит легенда – ими, якобы, заменили однажды настоящие яблоки – тоже в неурожайный год.

Но, вот что касается огурца и старинного обычая – чем больше пытаешься узнать о них, тем более запутанной выглядит вся эта история. Во-первых, ни о каком украшении елки огурцом, ни свежим, ни соленым, в немецком фольклоре не упоминается. Братья Гримм обходят молчанием такую традицию, а уж они бы вряд ли упустили возможность включить ее в одну из записанных в народе сказок.

Старожилы в Германии тоже не помнят этой традиции, да и новым поколениям немцев она известна только, как праздничная «мода», пришедшая из-за океана. Книги, написанные в XIX веке и раньше, если и содержат что-то об игрушках на елку, то точно без упоминания об огурцах и их поисках. На ветвях развешивали, кроме яблок, орехи и хлебцы, ягоды и фрукты, выпечку, первоначально все это было настоящим, съедобным, потом постепенно заменялось украшениями искусственными – из папье-маше, стекла. Появлялись «грибы», «птицы», делали украшения из пустой яичной скорлупы.

Первые «огурцы» на елке появились в Германии в двадцатых годах прошлого века – возможно, как раз, благодаря тому, что их активно производили для американских покупателей.

Несколько легенд об истории рождественского огурца

По одной из версий, начало обычаю прятать на елке огурец положил, в некоторой степени, сам Санта Клаус. Якобы, именно святой Николай когда-то вызволил из бочки с солеными огурцами двух мальчишек, запертых внутри злодеем-трактирщиком. Звучит неправдоподобно?

А вот, еще легенда: по ней солдат родом из Баварии по имени Ханс Лауер оказался в плену во время Гражданской войны в США, и вот, умирая от голода, попросил тюремщика о какой-нибудь еде. Тот сжалился и дал арестованному огурец. Потом, после освобождения и возвращения к обычной жизни, Лауэр каждый год отдавал такой долг чести этому овощу – размещая его на рождественском дереве.

Но, эти истории, вероятнее всего, не имеют отношения ни к действительности, ни к немецкому или даже американскому фольклору. Все же, вероятнее всего, огуречная рождественская традиция возникла, как удачный маркетинговый ход, направленный на то, чтобы продавать как можно больше елочных игрушек. В конце позапрошлого века экспорт рождественских украшений из Европы начал набирать обороты, а среди производителей был немецкий город Лауша, тот, в чьих мастерских когда-то впервые появились стеклянные елочные игрушки.

США и сейчас считаются основным покупателем украшений для рождественских елок, и понятно, что любая продажа идет успешнее, если за товаром тянется шлейф старинной, да еще и европейской, легенды. «Огурцов» на рождественских базарах можно найти много, на любой вкус, и совершенно зеленые, и декорированные под соленые.

В СССР, несмотря на то, что традиция такая была неизвестна, «овощные» игрушки водились – не только огурцы, но и помидоры, перцы, лук. Правда, в случае с Советским Союзом, возможно, идея, вдохновлявшая производителей, была немного другой. На новогодней елке, в разгар зимы, во время морозов и снегопада найти огурец – да и любой другой овощ или фрукт – такое сразу напоминало о лете, а о лете вспомнить в северных широтах всегда приятно. Советские «елочные» огурцы и теперь украшают дома коллекционеров ретро-вещиц или просто тех, кто бережно хранил семейные новогодние коробки и теперь имеет возможность окунуться в прошлое.

Рождественский огурец сейчас

Что же касается того самого, рождественского, огурца, то вот, как выглядит сама традиция: родители и вообще представители старшего, «взрослого», поколения, прячут на елке один огурец – елочную игрушку или даже настоящий. И дети, проснувшись в рождественское утро, принимаются за поиски – еще до того, как начнут открывать подарки. Нашедший огурец, либо получает право первым открыть свои подарки, либо становится обладателем дополнительного презента, либо же просто объявляется счастливчиком, которому весь год будет сопутствовать удача.

Как у Деда Мороза появилась не так давно собственная официальная резиденция – Великий Устюг, так и рождественский огурец в итоге обзавелся «родиной». Столицей рождественского огурца, что бы это ни значило, объявил себя городок Берриэн-Спрингс в штате Мичиган – кстати, это край, где урожай огурцов собирают очень внушительный. Почему бы и нет, раз это дает возможность привлечь внимание туристов к городу, а самим жителям, которых чуть меньше двух тысяч, почувствовать себя частью праздника и рождественской традиции, которая хоть и не претендует в реальности на звание старинной, а все же насчитывает уже больше ста лет.

Получается, что некоторые рождественские легенды — совсем молодые

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