Гороскоп для женщин — знаки Зодиака, которые быстро надоедают парням

Наверняка, каждая девушка хоть раз сталкивалась с такой ситуацией, когда парень без объяснений исчезал из ее жизни. Вы можете уже спланировать свадьбу и придумать имена для детей, а он раздумывает, как создать подходящий момент, чтобы по-тихому удалиться. Как сообщает «УНИАН», астрологи уверены, что существуют три знака Зодиака среди девушек, которые своим поведением могут перечеркнуть все хорошее и отпугнуть своего любимого.

Стрелец

Девушка-Стрелец наслаждается самим процессом завоевывания представителя сильного пола. Для нее это своеобразная игра, она входит в азарт и уже не может остановиться. Но умные парни без труда разоблачат истинные мотивы таких леди и решат, что они не готовы быть «жертвой». Ведь мужчины сами любят поохотиться и завоевать ту самую непокорную.

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Водолей

Прекрасные женщины-Водолее любят своего партнера всей душой и даже готовы им уступать. Иногда вы бежите впереди паровоза и хотите все и сразу. Еще на этапе конфетно-букетного периода, девушка, родившаяся под данным созвездием, готова отдаться мужчине. Но такие барышни пугают и отталкивают парней, поскольку не каждый любит, когда им все приносят на блюдечке с голубой каемочкой. Истинные мужчины хотят добиться женщину сами, а не чтобы она сразу прыгала им в постель.

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Рыбы

Парни ищут для отношений не «дочек», за которыми нужен будет глаз да глаз, а состоявшуюся и самостоятельную личность. А девушки-Рыбы не прочь переложить на своего партнера все проблемы и ждать, пока он с ними разберется. Не все мужчины готовы брать на себя обязательства, потому, столкнувшись с таким поведением своей возлюбленной, они поспешат скрыться.

Недавно Realist.online писал, каких мужчин по знаку Зодиака можно назвать самыми заботливыми.