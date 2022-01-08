Глава МИД Франции назвал условие закрытия «Северного потока-2»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации в Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода «Северный поток-2».

«Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении «Северного потока-2». Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться», – сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, «надо ли закрывать «Северный поток-2», если Россия вторгнется в Украину».

Министр в очередной раз подчеркнул, что «если будет дополнительная агрессия против Украины, стратегические последствия будут серьезными».

«Но это не значит, что не нужно говорить с Россией», – добавил глава французского МИД.

Кстати, Госдепартамент США обеспокоен предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против «Северного потока-2». Госдеп опасается, что санкции взорвут «объединенный фронт» по противодействию России.

Ранее сенатор США назвал срок рассмотрения санкций против «Северного потока-2».

Отметим, что Путин прямо объяснил Европе, когда пустит газ.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал очень вероятным то, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

22 декабря правительство Германии достигло консенсуса относительно «Северного потока-2». В свою очередь, немецкий депутат рассказал о «головной боли» из-за «Северного потока-2».

Накануне оператор ГТС Украины обратился в министерство экономики и охраны Германии с просьбой изменить решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

Добавим, что накануне немецкий регулятор заявил, что «Северный поток-2» не сертифицируют к лету.