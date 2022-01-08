Девушка каждый день бросала сырую рыбу бывшему парню: хотела чтобы он ее помнил

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Кэти Бересфорд сказала, что хотела, чтобы ее бывший парень скучал по ней, поэтому она приходила к нему домой и каждый день бросала сырое рыбное филе в почтовый ящик. Поскольку видео стало вирусным, она сказала, что это «шутка».

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

После разрыва женщина послала своему бывшему парню резкий ответ — каждый день отправляла ему сырую рыбу через его почтовый ящик.

Кэти Бересфорд пошутила, что это «доставка рыбы», несмотря на то, что признала, что это «токсичная черта» мести после разрыва отношений.

В вирусном видео, которое она разместила в TikTok, она подходит к входной двери и открывает крышку почтового ящика.

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Затем она проталкивает филе сырой рыбы через щель, бросает его в дом и уходит.

Пост в ТикТок

Пост в ТикТок

Она написала: «Моя токсичная черта в том, что я каждый день отправляю сырую рыбу через почтовый ящик моему бывшему».

Ее видео стало вирусным, набрав более 3,2 миллиона просмотров с тех пор, как она опубликовала его в понедельник.

Зрители разделились мнениями по поводу ее «мести».

«Значит, запах тухлой рыбы будет достаточно напоминать ему о тебе, чтобы скучать по тебе?», — задался вопросом один зритель.

Второй сказал: «Для меня это преданность — вставать и ловить рыбу каждое утро перед работой».

А третий добавил: «Да, это забавно, я согласен, но как сильно ты зациклилась на этом чуваке, ты должна делать это каждый день?»

Но некоторые не согласились и сказали, что это «пустая трата хорошей рыбы».

Кэти

Кэти

«Это просто грустно, вырасти, и двигайся дальше, сделай лучше для себя», — написал другой.

Кэти ответила в четверг закрепленным комментарием: «Для записи, я сделала это однажды, это была шутка, это TikTok».

Она также сказала, что причина, по которой она это сделала, заключалась в том, чтобы ее бывший парень скучал по ней.

Напомним, что звезду ТикТок Дину Саеву обвинили в мошенничестве.

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