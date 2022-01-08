Девушка каждый день бросала сырую рыбу бывшему парню: хотела чтобы он ее помнил

Кэти Бересфорд сказала, что хотела, чтобы ее бывший парень скучал по ней, поэтому она приходила к нему домой и каждый день бросала сырое рыбное филе в почтовый ящик. Поскольку видео стало вирусным, она сказала, что это «шутка».

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

После разрыва женщина послала своему бывшему парню резкий ответ — каждый день отправляла ему сырую рыбу через его почтовый ящик.

Кэти Бересфорд пошутила, что это «доставка рыбы», несмотря на то, что признала, что это «токсичная черта» мести после разрыва отношений.

В вирусном видео, которое она разместила в TikTok, она подходит к входной двери и открывает крышку почтового ящика.