Финансовая помощь безработным в Украине — как оформить получение денег с 1 января 2022

Безработные малообеспеченные украинцы с 1 января могут получить беспроцентный кредит на открытие собственного бизнеса.

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Выделение денежной помощи будет осуществляться в рамках программы «Рука помощи», на которую из бюджета выделили 100 млн гривен.

По данным министерства, с 1 января безработные украинцы могут получить до 97500 гривен для открытия собственного бизнеса и закупки оборудования. Через 36 месяцев предпринимательской деятельности беспроцетный кредит нужно будет вернуть обратно государству.

Более того, сумма, которая возвращается, уменьшается на размер уплаченных за 36 месяцев налогов и ЕСВ. Если предприниматель, который получил до 97500 гривен, трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, он может не возвращать кредит.

Чтобы получить денежную помощь, гражданам с заявлением необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания. Вместе с документами важно предоставить справку об отсутствии судимости и бизнес-план.

Как отмечают в Минсоцполитики, помощь в составлении бизнес-плана будут предоставлять сотрудники центра занятости, в которых для будущих предпринимателей организуют профессиональное обучение.

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