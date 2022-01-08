Лучшие бюджетные семейные седаны — Апостроф

Эксперты составили рейтинг лучших семейных седанов, стоимость которых не превышает 15 тысяч долларов.

Об этом сообщает Uamotors.

1. Volkswagen Passat CC

Эта немецкая модель отличается привлекательным видом и приятной динамикой. Салон украшен качественными материалами. Аудиосистема имеет очень высокое качество. Динамики, которые установлены в авто, создают ощущение полного присутствия. В салоне просторно и для пассажиров сзади, и спереди.

2. Ford Mondeo 4

Такая модель не потребует требовательности в обслуживании, имеет хорошую аэродинамику кузова и заднюю подвеску. Салон довольно просторный, способен вместить себя и пассажиров, и небольшое количество багажа. Автомобиль позиционируется как транспорт, предназначенный для дальних поездок, расстояние в полтысячи километров может показаться мелочью благодаря сбалансированной подвеске и удобным сиденьям в салоне.

3. Toyota Camry 40

Модель уже имеет множество поклонников. Ее хвалят за качество сборки и показатели службы агрегатов и узлов. Салон – большого размера, отделан материалами высокого качества. Объем багажника — на полтысячи литров, а это – хороший показатель как для седана. Автомобиль имеет презентабельный внешний вид.

4. Kia Optima 3-го поколения

Данная корейская модель – комфорт класса. Неприхотливое и надежное в использовании авто. Салон достаточно просторный, как и багажник, который позволяет перевозить вещи и небольшие грузы. Динамика – достаточно резвая для его размеров. Автомобиль управляется легко и чувствительно.

5. Hyundai Elantra 5-го поколения

Такая корейская модель – прекрасное транспортное средство для большой семьи. Имеет довольно качественные характеристики: неплохая динамика, красивый и просторный аскетический салон. Один из главных плюсов авто – низкий расход топлива. Единственный минус – плохая шумоизоляция авто с завода.

6. Lexus GS 3-го поколения

Отличное бюджетное авто бизнес-класса. В нем создан абсолютный комфорт для пассажиров и водителя. Имеет хорошую динамику, средний расход, заводскую аудиосистему. Салон украшен в приятных тонах. Имеет достаточно места для пассажиров на заднем диване.

7. Chevrolet Cruze

Хорошая модель в дешевом сегменте. Плюсы такого авто – небольшие затраты, неприхотливость в обслуживании и немалое пространство в салоне. Имеет отличную динамику и сбалансированную подвеску. Удачный выбор для поездок всей семьей и автопутешествий.

Как сообщал ранее «Апостроф», европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей по безопасности Euro NCAP обнародовал рейтинг наиболее надежных машин Европы 2021 года. Отобраны модели авто в пяти категориях с самыми высокими результатами.