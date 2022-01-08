Хабиб Нурмагомедов возвращается: российский экс-чемпион UFC выйдет с поясом уже 25 января

Хабиб Нурмагомедов и Майк Тайсон, фото: Instagram

Это все произошло после того, как скончался его отец в возрасте 57 лет. Это событие и повлияло серьезнейшим образом на дальнейшую карьеру Нурмагомедова, ибо впоследствии он принял решение побольше проводить времени с матерью.

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