Хабиб Нурмагомедов возвращается: российский экс-чемпион UFC выйдет с поясом уже 25 января
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился с фанатами радостной весточкой спустя практически два года с момента, как одержал последнюю победу в своей карьере.
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории, 32-летний боец, в октябре 2020 года выиграл Джастина Гэтжи на турнире UFC-254. А сейчас он на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 32,4 миллионов человек, разместил новую публикацию, в ходе которой заявил о намерении отправиться в Соединенные Штаты Америки и принять участие в эксклюзивном мероприятии.