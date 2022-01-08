Хабиб Нурмагомедов возвращается: российский экс-чемпион UFC выйдет с поясом уже 25 января

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился с фанатами радостной весточкой спустя практически два года с момента, как одержал последнюю победу в своей карьере.

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории, 32-летний боец, в октябре 2020 года выиграл Джастина Гэтжи на турнире UFC-254. А сейчас он на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 32,4 миллионов человек, разместил новую публикацию, в ходе которой заявил о намерении отправиться в Соединенные Штаты Америки и принять участие в эксклюзивном мероприятии.

Нурмагомедовы, скриншот: Youtube

Нурмагомедовы, скриншот: Youtube

«США, я иду. Отправляю свою локацию: 25 января, Детройт, Мичиган. Вместе с Институтом Мифтаа и ClassAEvents я стану участником эксклюзивного вечера, который нельзя пропустить!», — заявил он.

Это все после того, как 19 марта 2021 года Дэйн Уайт — президент UFC — подтвердил то, что Хабиб закончил карьеру и освободил таким образом титул в легком весе, оставшись непобежденным.

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Хабиб Нурмагомедов и Майк Тайсон, фото: Instagram

Хабиб Нурмагомедов и Майк Тайсон, фото: Instagram

Это все произошло после того, как скончался его отец в возрасте 57 лет. Это событие и повлияло серьезнейшим образом на дальнейшую карьеру Нурмагомедова, ибо впоследствии он принял решение побольше проводить времени с матерью.

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