Арсен Мирзоян показал сыновей от первого брака

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян уехал отдыхать в Яремче.

К слову, компанию ему составили жена Тоня и маленькая дочь Нина.

Кроме этого, вместе с папой встретились и сыновья от первого брака – Артем и Влад. После развода Арсен сохранил теплые отношения со своими детьми и часто с ними видится, в частности, они вместе ездят на отдых.





В своем Instagram певец опубликовал фото, на котором изображен с тремя детками. Они гуляли по снежному городу и лепили снежную бабу.

«С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!» — обратился к фанатам исполнитель.

Поклонники Мирзояна также поздравили его с праздниками, а также они отметили, что его сыновья растут настоящими красавцами.

ТСН