Названы лучшие способы прийти в форму после праздников

Исключение из рациона тяжелой пищи, в том числе майонезных салатов, а также алкоголя при переходе на овощи и продукты с большим содержанием клетчатки поможет быстрее прийти в форму после новогодних праздников.

Специалист посоветовала сделать разгрузочный день без мяса и рыбы и ограничить употребление таких жирных продуктов, как сыр, колбаса и майонез.

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты», – уточнила Герасимова.

По ее словам, необходимо пить больше воды. Эксперт рекомендует выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. Дело в том, что щелочные воды помогут ликвидировать отеки, которые могли накопиться после праздников, алкоголя и различных соленых закусок.

Стоит ограничить употребление соли – отказаться от соленых огурцов, помидоров, орешек, оливок. Вместо них следует есть продукты, которые содержат в высоком количестве калий: фрукты, в частности бананы, бобовые, овощные супы.

Герасимова также советует обратить внимание на физическую активность. По ее мнению, полезно прогуляться, покататься на коньках, пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Кроме того, важно не забывать о режиме сна.

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