Себальос недоволен Анчелотти — видео

Скандальный эпизод случился во время матча 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» с участием полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса и главного тренера его команды Карло Анчелотти.

В самом конце встречи наставник «сливочных» подозвал 25-летнего хавбека к себе, чтобы произвести замену и выпустить его впервые в этом сезоне на поле.

Однако спустя несколько мгновений Анчелотти указал Себальосу, чтобы тот возвращался на скамейку запасных. Этот шаг тренера вызвал недовольство у футболиста, который демонстративно поднял руку и ушел.

Интересно, что спустя несколько минут Дани, восстановившийся после тяжелой травмы, таки вышел на поле. Он помог «Реалу» сохранить победный счет в матче (3:1) и пройти дальше в Кубке Испании.

Ранее «Апостроф» сообщал, что звезда «Реала» съездил в Дубай и попал в громкий скандал.