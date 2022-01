Фахівці назвали найкориснішу для мозку дієту

Найкориснішою для мозку виявилася низьковуглеводна кетогенна дієта. Результати опубліковані у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Останнім часом нейрофізіологи б’ють на сполох — так звані вікові нейробіологічні зміни мозку, пов’язані зі старінням, все частіше стали спостерігатися у людей молодшого віку, кому немає ще й п’ятдесяти.

Результати дослідження, яке провели американські та британські вчені під керівництвом Ліліан Мухіка-Пароді з Університету штату Нью-Йорк у Стоуні-Брук, дозволяють припустити, що винна в цьому, зокрема, багата вуглеводами їжа, що становить основу харчування в західних країнах.

Щоб краще зрозуміти, як дієта впливає на старіння мозку, вчені розробили систему біомаркерів, яка враховує як нейрокогнітивні, так і фізіологічні параметри, наприклад, резистентність до інсуліну. Головним серед них був фактор стабільності мозкової нейромережі, що показує стійкість зв’язків між різними ділянками мозку.

Експерименти показали, що цей біомаркер старіння мозку корелює з переважним видом «палива», яке використовує організм у метаболічних процесах: глюкола зменшує, а кетони збільшують стабільність мозкових мереж. У всіх серіях експериментів зі стандартною дієтою або раціоном харчування збагаченим тим чи іншим видом «палива» результати підтвердилися.