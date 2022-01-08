Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Она напомнила, что благодаря своим антиоксидантным свойствам некоторые специи способны оказывать положительное влияние на общее состояние человека и даже облегчать симптомы во время борьбы с онкологией.

На первом месте — имбирь. Врач посоветовала употреблять как свежий корень, так и в сушеном, молотом или засахаренном виде.

Кроме того, полезными свойствами обладает розмарин, который рекомендуется пациентам, начавшим терять вес и аппетит.

Врач также посоветовала употреблять куркуму, которая может защитить от развития рака за счет выраженных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Среди других продуктов — острый красный перец чили, чеснок, перечная мята и ромашка.

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