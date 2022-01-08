Украина в 2021 году экспортировала товары на рекордную сумму

В 2021 году экспорт украинских товаров достиг рекордных $68,24 млрд, что является самым большим показателем с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Объем экспорта товаров из Украины за 2021 год составляет $68,24 млрд. Такой показатель наибольший с 2012 года.

Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011 ($68,39 млрд) и в 2012 годах ($68,81 млрд).

В Минэкономики отмечают, что в настоящее время показатели не включают данные по временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Оборот товаров в 2021 году в Украине составил $141,54 млрд, что на 36,71% больше, чем в 2020 году. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

Экспорт товаров в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 году на 1,7% ($862,8 млн) и составил $49,2 млрд.