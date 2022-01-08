Северный поток — 2 — Зеленский просит Сенат поддержать санкции

Поскольку в Америке неожиданно увидели опасность в запрете «Северного потока-2», президент Украины Владимир Зеленский попросил Сенат США поддержать санкции против его запуска.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока-2″. Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский.

Напомним, до 14 января в Сенате США, по предложению республиканца Теда Круза, должно состояться голосование за закон, предусматривающий санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Однако сейчас это решение поставили под сомнение.

Ранее мы сообщали, что Путину пригрозили остановкой «Северного потока-2» в случае вторжения в Украину.