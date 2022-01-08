Украинка в АТБ дважды заплатила за продукты на Рождество, ПриватБанк отнекивается

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ПриватБанк, кадр из видео


ПриватБанк списывает двойные платы с украинцев на Рождество, под «обстрел» попал и АТБ

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