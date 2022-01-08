Сонный котенок изо всех сил старается не уснуть

Милое видео позабавило пользователей сети

Первый рабочий день после новогодних праздников может стать непростым испытанием, ведь людям приходится усиленно изображать бодрость на рабочем месте. Совсем как храпящему еноту или маленькому котенку, который хочет спать, но все же старается держать глаза открытыми.

Смешное видео с пушистым малышом стало вирусным в сети, и многие пользователи узнали в нем себя. Котенок сидит у ног хозяйки, его большие серые глаза то и дело закрывается, а голову клонит в сторону.

«Это я сегодня», — пишут в комментариях. — «Выглядит совсем как я в канун Нового года… задолго до полуночи». «Бедный малыш такой сонный».

Хозяйка животного рассказала, что ее любимцу чуть больше месяца, и она недавно забрала его из приюта. После того, котенок привык к теплому дому, он наконец смог спокойно уснуть.

(apostrophe.ua)