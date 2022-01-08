В Харькове студентка родила ребенка и выбросила из окна

В Харькове 22-летняя иностранная студентка самостоятельно родила дома девочку, после чего завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

О произошедшем рассказали в сюжете «ТСН».

Молодая девушка из Палестины вечером 6 января родила ребенка. Она утверждает, что решила избавиться от младенца, так как он родился мертвым. Студентка проживает в арендованной квартире с братом, и все время скрывала свою беременность.

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После родов у палестинки ухудшилось самочувствие, потому она вынуждена была обратиться в больницу. Врачам горе-мать призналась о содеянном и медики вызвали полицию. В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить точную причину смерти новорожденной.

Девушку вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика. Если ее вину докажут, подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Realist.online сообщал, что на Волыни 39-летняя женщина родила дома ребенка, а потом оставила его на улице.