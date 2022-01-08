Кому могут отключить газ — в Нафтогазе назвали условия прекращения газоснабжения

При определенных условиях украинцев могут отключать от газоснабжения.

Об этом сообщили на сайте «Нафтогаза».

Прежде всего, нужно помнить, что те потребители, которые пользуются услугами поставщика последней надежды (ППН), должны стать клиентом той или другой газоснабжающей компании в течение двух месяцев.

«Если вы не успеете подключиться к новому поставщику в срок до 60 дней, газоснабжение будет прекращено«, — предупреждают на сайте «Нафтогаза».

Данные на сайте «Нафтогаза» говорят о том, что в качестве ППН он обслуживает домовладения в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, городе Кременец Тернопольской области, Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, а также городе Шепетовка Хмельницкой области.

Поставщик последней надежды – это компания, которая обязана снабжать газом домохозяйство в течение 60 дней, если оно по каким-то причинам, осталось вообще без поставщика.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поставщик «последней надежды» (ППН) обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей в разных регионах Украины.

В Украине роль ППН берет на себя «Нафтогаз».

Ранее мы также сообщали о том, что некоторое время назад в «Нафтогазе» рассказали о проблемах с поставщиками газа.