Медведчук: Цена газа в Украине должна быть 3,5-4 грн за кубометр, а не 73

Цена природного газа для населения в Украине должна быть 3,5-4 грн за кубометр, а не 73. И это возможно. Такое мнение высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, являются полностью никчемными в юридическом смысле.

Об этом он сам заявил журналистам, сообщает «112 Украина».

«Сегодня на январь месяц дали цену. Может остановиться хлебопекарная промышленность, кондитерская, молочная, промышленные предприятия не выдерживают. Цены на газ — 73 грн за кубометр, 57-73. Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 грн за кубометр. Не 73!», — отметил политик.

По словам Медведчука, это было бы возможно, если был бы у Украины был долгосрочный контракт и она получала этот газ из России напрямую.

«Мы всё время получаем его напрямую, но платим не напрямую. Вот так с наценкой космической, которая ложиться на плечи граждан. Мы платим западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают накрутку сумасшедшую и продают нам. Сегодня газ у нас по 1200-1400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало? Как в том анекдоте… Мешало Порошенко, потому что он до этого рассказывал, что мы соскочили с российской газовой иглы», — подчеркнул лидер оппозиции.