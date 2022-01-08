Гороскопы — сколько времени знаки Зодиака проводят в приложениях для знакомств

Астрологи рассказали, как проявляет себя каждый знак Зодиака на сайтах знакомств. Звезды помогут распознать намерения, с которыми направляются люди в любовные приложения.

Об этом сообщает mixnews.

Овен

Этот знак воспринимает Tinder как вызов. Выбирает людей, чтобы пойти на свидание, интуитивно. И если отправляет кокетливое сообщение, то чтобы встретиться уже на следующий день. Поскольку старомоден и не поклонник знакомств онлайн. Он предпочитает живое общение. А если удается найти любимого человека – навсегда исчезнет с сайтов для знакомств.

Время, проведенное на сайтах знакомств: несколько минут в неделю

Телец

Представители этого знака не воспринимают свидания всерьез, пока в них не попадет стрела Купидона. Такое бывает крайне редко, потому что очень неохотно влюбляются. Они верят в любовь на всю жизнь и с первого взгляда. А если этого не происходит сразу, то скептически воспринимают новые отношения. В приложениях для знакомств – не прочь поиграть в любовные игры, основанные на флирте. Они могут флиртовать и параллельно лежать в ванне или на диване, смотря фильмы. Они любят так убивать время.

Время, проведенное на сайтах знакомств: один час в день каждый день

Близнецы

Астрологи называют Близнецов самым нерешительным знаком зодиака. Поскольку они – любители поговорить, то на программах для знакомств могут «зависать» часами и вести разговоры со многими одновременно. Им нравится флирт. Они любят делиться своим острым юмором и разносторонними интересами. Они ознакомят потенциальных кандидатов со своим собственным чартом Spotify. Поскольку говорить могут долго, поэтому очень вероятно, что скоро станет скучно, но только им самим. Именно поэтому могут отказаться от своих потенциальных любовников на сайтах еще до свидания. А под влиянием эмоций могут удалить приложение, чтобы вернуться туда через несколько месяцев.

Время, проведенное на сайтах знакомств: нон-стоп или абсолютное отсутствие

Рак

Это романтики старой школы, они не любители искать вторую половинку онлайн. Если и назначают встречу, то в своем доме, где чувствуют себя наиболее безопасно. Во время знакомства с кем-то в Интернете могут сначала переписываться неделями, и только потом договориться о встрече. Открывают Tinder несколько раз в год и только в крайнем случае. А в случае неудачи в приложении – проводят длительный детокс.

Время, проведенное на сайтах знакомств: несколько раз в году

Лев

Хотя Львы слишком уверены в себе – на сайтах знакомств они просто время от времени повышают свою самооценку. Это может быть единственная причина, по которой они используют эти программы. Поскольку нет проблем завести интересные знакомства оффлайн. Льву доставляет удовольствие и острые ощущения от публикации сексуальных селфи и игнорирования кандидатов. Получив одобрительные отзывы – на месяц могут даже забыть о приложении. Такие романы очень редко приводят к чему-то серьезному.

Время, проведенное на сайтах знакомств: раз в месяц

Дева

Этот знак ненавидит приложения для знакомств. Он считает, что знакомство через Интернет нелогично. Как сможет проверить кандидатов? Поэтому не намерен тратить свою энергию на долгие разговоры, а затем на встречи. У них всегда – плотный график и слишком заняты, чтобы посвящать свое время незнакомцам за пределами своего профессионального круга. Если и знакомятся, то естественно, вживую, на улице или на работе.

Время, проведенное на сайтах знакомств: нуль

Весы

Весы воспринимают окружение как зеркало. На поиск идеального пара посвящают выходные. Флиртуют с новыми людьми и ходят на свидание, надеясь найти «того». Красивые и сладкие слова и лапша на ушах – способны легко влюбить этот знак. Поэтому их легко эксплуатируют люди, которых интересует только постель. Перед встречей узнают мнение своих друзей во избежание несерьезных кандидатов.

Время, проведенное на сайтах знакомств: преимущественно выходные

Скорпион

Представители этого знака Зодиака считаются «серийными соблазнителями», для которых любовные программы – просто еще один инструмент. Их радует мысль, что могут влюбить в себя, не вставая с дивана. И никогда не надоедает флиртовать. Скорпионов невозможно остановить. Однако если кто-то проникнется их глубиной, то есть шанс воплотить онлайн-знакомство в реальность.

Время, проведенное на сайтах знакомств: все ночи

Стрелец

Приложения упростили жизнь Стрельцам, ведь это удачный инструмент для секс-свиданий. Сайты знакомств – для них точно не место для поиска родственных душ или любви. Нужно знать, если они в Tinder – это 100% секс на одну ночь. Стрельцы обожают флиртовать и относятся к отношениям как к крайнему мероприятию. Пока молодые – наслаждаются жизнью и проявляют свою свободу также через секс. Им нравится иметь разнообразных любовников.

Время, проведенное на сайтах знакомств: несколько часов в день.

Козерог

Козероги, как и Девы, выбирают работу, а не отношения. На личную жизнь отведено только свободное от работы время, достаточно ограниченное. Программы для знакомств используют очень практично. И встречаются только тогда, когда находят нужную пару. Козероги очень разборчивы. Однако после долгих разговоров отважатся встретиться – избранником может оказаться именно тот человек, которого ищут.

Время, проведенное на сайтах знакомств: несколько раз в месяц

Водолей

Водолей использует приложения для знакомств непредсказуемо. Этот знак Зодиака не любит следовать массовым трендам. Чем популярнее знакомства в Tinder, тем больше его это отталкивает. Его может привести туда только любопытство и любовь к технике. Просто протестировать этот механизм.

Время, проведенное на сайтах знакомств: Иногда проверяет

Рыбы

Рыбы всегда в поиске любви, мечтают о своей идеальной второй половинке. В приложениях для знакомств они стимулируют фантазию, хотя такие сайты для них и не кажутся достаточно романтичными. Знакомства на Tinderе редко перерастают во что-то серьезное. А время, потраченное на поиски и случайный флирт, может не окупиться реальными отношениями. Очень часто этот знак Зодиака просто не решается пойти на свидание с виртуальными поклонниками.

Время, проведенное на сайтах знакомств: нон-стоп

Как писал Апостроф, астролог Павел Глоба утверждает, что 2022 год принесет в жизнь кардинальные изменения для четырех знаков Зодиака.