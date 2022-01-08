Гордон Рамзи рассказал, как вмешивается в личную жизнь своей дочери

Легендарный телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи не сдержался, когда поделился своими мыслями о парне своей дочери Меган Байроне. Однажды он даже разбил их свидание.
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Гордон Рамзи мог быть печально известен тем, что поджаривал бестолковых поваров в «Кошмарах на кухне», но это не помешало ему жестоко наброситься на парня своей дочери.
Знаменитый шеф-повар поделился своими откровенными мыслями о временном парне своей дочери Меган Байроне на шоу Келли Кларксон в среду (5 января).
В сценах, которые могли появиться прямо из эпизода его телешоу «Адская кухня», дикарь Гордон поджаривал кавалера Меган Байрона.
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Когда его спросили, как он справляется со свиданиями дочерей, он ответил: «Иногда я такой непослушный. Я просто хочу, чтобы о девочках заботились, и чтобы они заботились друг о друге».