Гордон Рамзи рассказал, как вмешивается в личную жизнь своей дочери

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Легендарный телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи не сдержался, когда поделился своими мыслями о парне своей дочери Меган Байроне. Однажды он даже разбил их свидание.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Гордон Рамзи мог быть печально известен тем, что поджаривал бестолковых поваров в «Кошмарах на кухне», но это не помешало ему жестоко наброситься на парня своей дочери.

Знаменитый шеф-повар поделился своими откровенными мыслями о временном парне своей дочери Меган Байроне на шоу Келли Кларксон в среду (5 января).

В сценах, которые могли появиться прямо из эпизода его телешоу «Адская кухня», дикарь Гордон поджаривал кавалера Меган Байрона.

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Когда его спросили, как он справляется со свиданиями дочерей, он ответил: «Иногда я такой непослушный. Я просто хочу, чтобы о девочках заботились, и чтобы они заботились друг о друге».

Гордон Рамзи

Гордон Рамзи

Признав, что он беспокоился о своих девушках, он продолжил объяснять, что он «сделал что-то действительно плохое», когда 23-летняя Меган снова начала встречаться со своим бывшим парнем Байроном.

Гордон сказал: «С самого начала он был в порядке», прежде чем описать его как «немного мокрого».

Он добавил: «Вы хотите, чтобы мужчина встречался с вашей дочерью, а он был немного жалким».

Раскритиковав отзыв Гордона, ведущая шоу Келли пошутила: «Байрон где-то писает в штаны»

Гордон настаивал: «Я убью этого маленького [писк]».

Далее он рассказал, как прервал свидание дочери, получив телефонный номер Байрона.

Гордон тактически попросил свою младшую дочь, дать ему номер телефона Байрона.

Гордон Рамзи

Гордон Рамзи

Он сказал: «Она дала мне его и сказала: «Папа, ничего не делай», а я сказал:« Нет, просто дай мне. Если что-то пойдет не так, мне нужен его номер на моем телефоне. Итак, я подождал, чтобы узнать, когда они вместе ужинали, и отправил ему FaceTime».

Повар рассказал, что Байрона «трясло», когда он ответил на звонок.

Оказывается, Меган решила пренебречь отцовской шалостью и прервала разговор.

Гордон сказал, что это было «так грубо», и что он был в процессе «правильной беседы» с этим парнем.

Напомним, что Гордон Рамзи показал, как правильно разбивать яйца.

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