Зачем Саудовская Аравия импортирует песок из Австралии (ФОТО)

Большую часть территории Саудовской Аравии занимают пустыни и полупустыни. Именно по ним и кочуют бедуины. Это в целом пустые (простите за каламбур) территории — растительный и животный мир довольно скудный.

1.

Население Саудовской Аравии сосредоточено вокруг нескольких крупных городов, расположенных в основном на побережье.





Чего чего, а песка здесь более чем достаточно. И покупка песка выглядит, как импорт в Россию снега зимой — абсурдно.

Зачем же Саудовская Аравия импортирует песок из Австралии, которая находится на расстоянии 11 тысяч километров?

Причина — в масштабном строительстве в Саудовской Аравии. Если вы хотите построить здание — вам нужен бетон.

2.

Бетон состоит из трех основных компонентов: цемента, воды и заполнителей. Обычно в роли заполнителя выступает песок.

Не все виды песка одинаковы. Саудовская Аравия импортирует пляжный песок. Это песок, отшлифованный потоками воды.

Для изготовления бетона лучше брать средне- или крупнозернистый пляжный песок, который находится рядом с водой.

Песок из пустыни не годится для строительства. Это мелкозернистый песок, окатанный ветрами. У него закругленные грани, которые слабо связываются между собой. И эти песчинки трудно соединяются с другим веществом. Песок из пустыни можно использовать в ограниченных масштабах, но, к примеру, для фундамента — точно нет.

Наглядно можно посмотреть на этой фотографии, где песчинки увеличены:

3.

Эрозия от воды делает песчинки более острыми.

Но в Австралии запрещено добывать песок на побережье рек и океанов. Жители, а вместе с ними и политики, резко против — это нанесет удар по водным ресурсам страны.

Поэтому в Австралии песок добывает не на побережье, а в такой же пустыне внутри страны. И этот песок все равно — прекрасного качества! Как же так получается?

Дело в том, что центральная часть Австралии тоже когда то была покрыта водой. Там и соленые почвы остались от древнего моря. При таянии льдов часть центральной Австралии тоже уйдет под воду, и это будет выглядеть примерно так:

4.

Песок в центральных районах Австралии так и сохранил свое качество. Это типичный пляжный песок, который был отшлифован водой за миллионы лет.

Еще забавный факт — Австралия экспортирует в Саудовскую Аравию не только песок, но и…верблюдов!

В Австралию верблюдов в XIX веке привезли британцы из Индии и Афганистана. Они были здесь удобным транспортом. Но с распространением автомобилей потребность в верблюдах снизилась. В XX веке австралийцы выпустили их в дикую природу. И в местных пустынях верблюды быстро расплодились.

В Саудовской Аравии же верблюдов остро не хватает. Тут это не только национальный символ, но и одно из любимых блюд — местное население любит верблюжье мясо.

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