Фиктивный пробег на бывших в употреблении авто — на каких моделях скручивают пробег

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что на вторичном автомобильном рынке часто встречаются автомобили с так называемым «скрученным» пробегом. В связи с этим специалисты провели небольшое статистическое исследование и выяснили, с какими автомобилями подобные махинации проворачивают чаще всего.

Об этом сообщил портал Avtosota.

Исследование показало, что чаще всего к такой хитрости прибегают владельцы немецких марок автомобилей.

При этом стоит учесть, что данный статистический анализ проводился более чем в двух десятках стран мира. Среди них Польша, Украина, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Россия, Франция, США, а также Литва и Латвия. Всего эксперты исследовали около 700 тысяч подержанных автомобилей.

Оказалось, что автомобили марки BMW с фиктивным пробегом встречались чаще всего. доля этих машин с отмотанным пробегом составляет 33,6 процента. Помимо этого авто, также еще семь моделей этого бренда:

Премиальный седан BMW 7 Series (33,4%).

Кроссоверы X5 и X6 (26,7% и 24,5% соответственно).

Атакжемодели BMW – 6 Series, 5 Series, M4, 3 Series.

В ТОП-20 импровизированного рейтинга также попали такие автомобили:

Субару Аутбек (почти 32%);

Audi A8 (31,5%);

Премиум-седан Volkswagen Phaeton (31%);

Ford Mustang (почти 26%);

Ауди А7 Спортбэк (25,8%);

Фольксваген Туарег (23,3%);

Вольво V70 (22,6%);

Порше Панамера (22,3%);

Audi А6 (22,2%);

Крайслер Таун Кантри (21,4%);

В конце списка две модели Volkswagen – Sharan и CC (19,6% и 21,2% соответственно).

При этом эксперты отмечают, что чаще всего люди, «отматывают» пробег на дизельных автомобилях. А если обратить внимание на год выпуска машины, то здесь встречаются чаще всего 2006-2016 гг.

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