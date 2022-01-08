В Украине Covid-19 ушел на «рождественские» каникулы, в Киеве — 291, а в Херсоне — 1: статистика Минздрава на 8 января

С начала пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 украинские медики подтвердили уже более 3 млн 699 тысяч случаев заражения. Также известно, что за сутки 07.01 в лабораториях зафиксировали 3 195 новых случаев заражения.

Сообщается, что с начала эпидемии выздоровело уже 3 млн 508 тысяч пациентов. За последние 24 часа выздоровело 1 942 человека, 76 человек умерло.

Об этом стало известно благодаря публикации официального Telegram-канала украинского Минздрава «Коронавірусінфо».