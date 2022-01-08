В Украине Covid-19 ушел на «рождественские» каникулы, в Киеве — 291, а в Херсоне — 1: статистика Минздрава на 8 января

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С начала пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 украинские медики подтвердили уже более 3 млн 699 тысяч случаев заражения. Также известно, что за сутки 07.01 в лабораториях зафиксировали 3 195 новых случаев заражения.

Сообщается, что с начала эпидемии выздоровело уже 3 млн 508 тысяч пациентов. За последние 24 часа выздоровело 1 942 человека, 76 человек умерло.

Об этом стало известно благодаря публикации официального Telegram-канала украинского Минздрава «Коронавірусінфо».

Статистика Минздрава, скриншот: Facebook

Статистика Минздрава, скриншот: Facebook

Количество заболеваний в регионах в сутки:

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г. Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Интерактивную карту и данные о распространении коронавируса в мире и стране каждый украинец может проследить на сайте MY.UA.

Украинцы могут пройти иммунизацию препаратами от разных производителей: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

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