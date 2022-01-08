Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде-2022 из-за «действий враждебных сил» и пандемии

В письме указано, что «антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников, направленные на то, чтобы помешать успешному проведению Олимпийских игр, становятся все более враждебными» и это является «оскорблением духа международной Олимпийской хартии».

Источник: gordonua.com





«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и пандемии [коронавируса]», – говорится в документе.

В сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года в связи с тем, что Северная Корея не принимала участие в Олимпийских играх в Токио, нарушив тем самым Олимпийскую хартию.