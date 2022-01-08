Нездоровое здоровое питание: какая диета самая опасная

Когда все майонезные салаты доедены, а бокалы для шампанского вымыты и убраны в шкаф до следующего празднества, начинается время диет. Люди массово корят себя за съеденное в новогодние праздники, зарекаются больше так никогда не наедаться, дают обещания взять себя в руки и сесть на диету. Видимо, понимая это, специалисты по питанию делятся своими рекомендациями о разнообразных диетах и анализируют полезные и вредные пищевые привычки.

Так, издание US News опубликовало рейтинг диет, в котором распределило наиболее популярные из них по категориям: самая простая в соблюдении, самая полезная для сердца, самая эффективная для профилактики онкозаболеваний и так далее.

Назвали и самую опасную диету, ей оказалась кетодиета, при которой нужно резко сократить потребление углеводов, а потребление жиров наоборот увеличить.

Суть этого способа питания в том, что организм заставляют получать большую часть энергии не из углеводов, как это происходит обычно, а из жиров. Эксперты отметили, что такой способ питания и правда ведет к снижению веса, однако у него есть серьезные побочные эффекты. Главный из них – кетоз. Поскольку организм получает недостаточное количество энергии из углеводов, задействуется жировая ткань, а при ее распаде образуются кетоны (ацетон). В свою очередь, избыток этих веществ ведет к запаху ацетона изо рта и грозит серьезным отравлением организма.

А вот самой полезной и легкой диетой стала средиземноморская. Как пояснили диетологи, она разнообразна и ей несложно следовать. Нужно лишь разнообразить свой рацион рыбой, свежими овощами и фруктами. И понимать слово «диета» не в значении «кратковременное ограничение в питании, с целью максимально быстро снизить вес», а в смысле «изменение пищевых привычек в сторону здорового и сбалансированного питания».

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