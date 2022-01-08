Облгазы начислят украинцам доплату за газ за последние несколько лет

Украинцам с января 2022 года не только придется платить за распределение газа по новым тарифам, но и доплатить часть средств за температурные коэффициенты. Такое решение принял Верховный Суд по делу газового противостояния между потребителями и облгазами. Об этом сообщает «На пенсии».

Стандартными условиями для поставки газа считаются температура воздуха плюс 20 градусов и атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Но в зимний период газ сжимается, а в летний – расширяется. И чтобы привести объем топлива к названным условиям, показания счетчика умножают на соответствующий коэффициент, который колеблется от 0,97 до 1,08 в зависимости от календарного месяца. Зимой используются повышенные коэффициенты, за счет чего и оплата за газ выше, а летом – наоборот.

В 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила производить доначисление по коэффициенту бытовым потребителям, заявив, что температурная разница уже учтена в тарифах. Потребители в судах опротестовывали эти доначисления.

Впрочем, в суды пошли и газовики, и им удалось добиться того, чтобы доплату за температурные коэффициенты вернули. Верховный суд принял решение в пользу облгазов и обязал всех потребителей доплатить необходимые суммы, которые им начислят.

Теперь облгазы на законных основаниях будут иметь право взыскать задолженности за все предыдущие годы, пока суды шли и граждане не платили за температурные коэффициенты.

Напомним, стало известно, сколько придется платить за газ в январе.

Тем временем «Газпром» продолжает снижать транзит газа через Украину.

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