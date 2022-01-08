Умер бывший глава Генштаба ВС РФ, руководивший российскими войсками во время первой Чеченской войны

Квашнин умер в военном госпитале, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Источник: gordonua.com

Генерал в декабре 1994 года возглавил объединенную группировку российских войск в Чечне, в феврале 1995 года стал командующим войсками Северо-Кавказского военного округа РФ, сообщал ТАСС.





Контекст:

В 1994 году в Российской Федерации началась первая Чеченская война, целью которой было возвращение Россией контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия, сообщал MK.ru.

За время боевых действий, по официальным данным РФ, погибли почти 4 тыс. российских военных, около 2 тыс. сотрудников российского МВД и других силовых структур. Потери со стороны Чечни составили от 3 до 17 тыс. человек, сообщало «Настоящее Время».

31 августа 1996 года между Россией и Чечней были подписаны Хасавюртовские соглашения, РФ начала вывод своих войск. Чечня де-факто получила независимость, однако вопрос о статусе ее территории был отложен до 2001 года, сообщала Лента.ru.