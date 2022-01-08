Протесты в Казахстане — задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов

Силовики Казахстана задержали экс-главу Комитета национальной безопасности республики Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр Комитета нацбезопасности Казахстана.

Как говорится в сообщении, в четверг, 6 января 2022 года, КНБ начал досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Республики Казахстан).

Отмечается, что задержали и отправили в СИЗО бывшего руководителя КНБ Масимова по подозрению в совершении этого преступления в тот же день.

В ведомстве отметили, что по этому факту больше информации обнародовать не могут, поскольку ведется расследование.

5 января на фоне протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев уволил Карима Массимова с должности главы КНБ, назначив Ермека Сагимбаева.

Ранее «Апостроф» сообщал, что жители казахского города Алматы рассказали, в каких условиях им приходится жить, когда страна охвачена массовыми акциями протеста.