На Закарпатті представили першу зарядку для електромобілів зроблену в області

На Закарпатті українські інженери представилипершу зарядку для електромобілів зроблену в області – ePoint вартістю 2900$, передає Mukachevo.net.
Источник: avtodream.org
Електрозарядну станцію можна встановити у дворі, гаражі, або на паркувальному майданчику для колективного користування.
ePoint видає до 53 кВт·год змінного струму.
Станція обладнання європейським та американським типом роз’ємів.
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У разі гарантійного випадку компанія замінює повністю весь блок електромеханіки повністю.