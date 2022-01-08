На Закарпатті представили першу зарядку для електромобілів зроблену в області

На Закарпатті українські інженери представилипершу зарядку для електромобілів зроблену в області – ePoint вартістю 2900$, передає Mukachevo.net.

Источник: avtodream.org

Електрозарядну станцію можна встановити у дворі, гаражі, або на паркувальному майданчику для колективного користування.





ePoint видає до 53 кВт·год змінного струму.

Станція обладнання європейським та американським типом роз’ємів.

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У разі гарантійного випадку компанія замінює повністю весь блок електромеханіки повністю.