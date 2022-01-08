Низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск смерти

Датские ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Canadian

medical association journal.

Лимфоциты – клетки крови из группы лейкоцитов, отвечающие за сопротивляемость организма. Это клетки иммунной системы, являющиеся первой преградой на пути распространения различных болезней, в том числе рака.

Повышенный уровень лимфоцитов в крови отмечается, когда человек чем-то заражен и организм борется с вирусом или инфекцией, поэтому именно увеличение количества этих клеток традиционно является предметом для беспокойства.

Недавнее исследование датских ученых показало, что внимательно стоит относиться не только к высокому, но и к низкому уровню лимфоцитов. Лимфопения — уменьшение концентрации лимфоцитов в крови может быть ранним предупреждением о повышенной уязвимости организма к различным инфекциям и значительном увеличении риска смертности.

Низкий уровень лимфоцитов легко выявляется во время обычных анализов крови, но пациенты обычно не направляются на дальнейшее обследование, потому что значение лимфопении как предиктора будущих заболеваний не было известно.

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